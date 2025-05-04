سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان في طابا

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت منطقة شق الثعبان بمدينة طابا في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لسيل خفيف نتيجة لتساقط الأمطار على منطقة النقب، إثر تقلبات جوية مفاجئة أسفرت عن هطول الأمطار.

وقال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إن طريق "طابا – النقب"، المعروف بطريق شق الثعبان، شهد سيلًا خفيفًا لم يسفر عن أية تلفيات مادية، وجرى إيقاف حركة المرور بالطريق مؤقتًا حتى خفّت حدة السيل، ثم أُعيد فتحه مرة أخرى، حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، خاصة أن الطريق يُعرف بوعورته الشديدة.

وأوضح مدير عام إدارة المياه الجوفية، في تصريح له اليوم، أنه جرى تمشيط الطريق للتأكد من عدم تراكم الأحجار والرواسب عليه، مؤكدًا أن مشروعات الحماية من أخطار السيول، التي نُفذت بالمحافظة، كان لها مردود إيجابي في حماية البنية التحتية والمنشآت.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة مناطق إحداثيات السيول بما يتماشى مع خريطة التغيرات المناخية في المحافظة، وإنشاء مشروعات الحماية وفقًا لهذه الخريطة، لضمان تأمين المحافظة من مخاطر السيول.

وكانت مدينتا نويبع وسانت كاترين قد شهدتا، اليوم، أمطارًا خفيفة، لم تسفر عن أية تراكمات للمياه أو خسائر بشرية أو مادية.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تساقط الأمطار وعدم استقرار حالة الطقس، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز المعدات الثقيلة، والمرور على كافة الطرق الحيوية في المناطق التي تعرضت للسيول، ورفع مخلفاتها.