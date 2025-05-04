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في ظروف غامضة.. العثور على جثتي شاب وفتاة داخل معرض سيارات بالدقهلية

06:31 م الأحد 04 مايو 2025

العثور على جثتي شاب وفتاة داخل معرض سيارات بالدقهل

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الدقهلية - رامي محمود:

عثر عدد من أهالي منطقة الطيارة بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية على جثتي صاحب معرض سيارات وفتاة مجهولة الهوية داخل سيارة بمقر المعرض في ظروف غامضة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على شاب وفتاة متوفيين داخل سيارة في أحد معارض السيارات.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المتوفي هو "ك. م. ك"، صاحب المعرض، بينما الفتاة مجهولة الهوية في العقد الثاني من عمرها.

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحهما وإجراء تحريات للكشف عن أسباب الوفاة.

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