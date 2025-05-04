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حريق يلتهم شقة بأحد الأبراج السكنية في بني سويف (صور)

06:20 م الأحد 04 مايو 2025
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بني سويف - حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في شقة بالطابق السابع بإحدى الأبراج السكنية في مدينة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية الكائنة بطريق السادات، بالقرب من مطلع كوبري شرق النيل.

تم توجيه قوات الحماية المدنية للانتقال بسرعة إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران التي أنهت على محتويات الشقة بالكامل، دون أن تُسجل أي إصابات أو وفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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