ألقت نفسها من الرابع.. مصرع طالبة بجامعة الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت طالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم في جامعة الزقازيق، مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمقر الكلية بمحافظة الشرقية، وقد تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بمصرع طالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ رفقة الجهات المعنية للوقوف على أسباب الوفاة وإجراء المعاينة اللازمة.

أظهرت التحريات الأولية أن الطالبة ألقت نفسها من الطابق الرابع بمقر الكلية، وقد تم رصد الحادث عبر كاميرات المراقبة بالكلية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب وقوعه.

أودعت الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.