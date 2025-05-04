فقدت جزء من عظام الجمجمة.. مستشفى ملوي التخصصي ينقذ طفلة من الموت -صور

المنيا-جمال محمد:

أعلنت إدارة مستشفى ملوي التخصصي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، عن نجاح فريق جراحة المخ والأعصاب، في إعادة طفلة إلى حياتها الطبيعية بعد تعرضها لحادث سير مروع تسبب في إصابات شديدة بالجمجمة والمخ، شملت نزيفًا دماغيًا وكسرًا منخسفًا مضاعفًا وفقدان جزء من عظام الجمجمة.

وبحسب بيان المستشفى، فإن الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا، استقبلتها وحدة الطوارئ في يوليو الماضي وهي في حالة وعي حرجة، ليُجرى لها على الفور تدخل جراحي دقيق من قبل فريق جراحة المخ والأعصاب بقيادة الدكتور أحمد محمد قمر الدولة، أخصائي جراحة المخ والأعصاب بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، وبمشاركة الدكتور أحمد عماد، مدرس مساعد بجامعة المنيا، والطبيبين أحمد بوش ومحمد عبادة نائبي جراحة المخ والأعصاب.

وخضعت الطفلة لعدة عمليات جراحية شملت تفريغ النزيف ورفع الكسر المنخسف وتنظيف الجرح من آثار الالتهاب نتيجه الحادث.

وبعد المتابعة الدقيقة للطفلة على مدار الشهور السابقة أُجريت لها لاحقًا عملية ترقيع عظمي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printed Cranioplasty)، باستخدام رقعة عظمية مصرية الصنع، لاستعادة شكل الجمجمة الطبيعي بأحدث الأساليب التجميلية العالمية، واستقرت الحالة الصحية للطفلة وعادت لممارسة أنشطتها اليومية بصورة طبيعية، ويُجري حاليًا تجهيز خروجها من المستشفى وهي في حالة جيدة.

واختتم البيان أن هذا النجاح يأتي تأكيدًا على تطور الخدمات الطبية بالمستشفى، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عمر، مدير المستشفى، وجهود الفرق الطبية في تقديم رعاية دقيقة للحالات الحرجة والمعقدة، كما يضم قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى فريقًا من الأطباء المتخصصين، تحت إشراف الدكتور أحمد محمد قمر الدولة أخصائي جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري بمعهد ناصر للبحوث والعلاج وهم: د. محمد حمدي أبو بيه أخصائي ومدرس مساعد بجامعة المنيا، ود. علي عبدالسلام أخصائي ومدرس مساعد بجامعة المنيا، ود. أحمد محمد عماد أخصائي ومدرس مساعد بجامعة المنيا، و د. أحمد بشير ناجي أخصائي بمستشفى الأقصر الدولي، وأطباء التخدير، د. سلمان حمدي، استشاري ورئيس قسم التخدير، والأطباء د.محمد جمال، د.هنيه عبد التواب، ود.مايكل اسامه.