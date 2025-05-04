إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق هائل في مزرعة بالإسماعيلية -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع بأحد مزارع الإنتاج الحيواني بمركز ومدينة أبوصوير، وأسفر عن إنقاذ نحو 2000 رأس ماشية حلابة، دون وقوع خسائر بشرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، والتعامل الفوري مع أي حوادث طارئة على مستوى المحافظة.

وتدخلت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ودفعت بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، ونجحت القوات في محاصرته ومنع امتداده، وذلك بحضور ميداني لرئيس مركز ومدينة أبوصوير الذي تابع جهود السيطرة على الحريق لحظة بلحظة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه تم التوجه إلى موقع الحريق لمتابعة حالة الحيوانات والاطمئنان على سلامتها، مشيرًا إلى أنه تم نقل الماشية إلى موقع بديل آمن، مع عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار الأقنص، إلى أن فرق الطب البيطري قامت بالكشف على الحيوانات والتأكد من عدم تعرضها لأي مخاطر صحية نتيجة الحريق، مؤكدًا أن الحالة العامة لها مستقرة.