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وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان -صور

02:30 م الأحد 04 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (4)
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (2)
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (3)
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (6)
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (8)
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (7)
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (5)
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يسلم 30 منزلا لأهالى قرية الطوناب بأسوان (9)
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أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك خلال زيارته للمحافظة، حيث شهد الوزير افتتاح مشروع إعادة بناء وتطوير وتأهيل 30 منزلا، و 24 وحدة غاز حيوي بيوجاز، وتركيب 12 منظومة للطاقة الشمسية بالمنازل قرية الطوناب بإدفو.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال، التهنئة لأهالى قرية الطوناب لما تم تنفيذه من أعمال بناءة ومثمرة دعماً وإهداءً من وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع جمعية الأورمان بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة من هذه الخدمات الجليلة، وتواكبا مع ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية عديدة لأهالى الطوناب وإدفو ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسوانى، ويهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة وجودة الحياة ، مشيداً بالجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى.

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وزير البترول قرية الطوناب أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ
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