السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وبراءة آخرين في قضية قتل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، فيما برأت شقيقين آخرين في قضية تعود أحداثها إلى ديسمبر 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

وجاء الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم ومحمد يسري البيومي وأمانة سر رضا جاب الله.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين الأربعة، وهم "عزت.ع.ع"، و"احمد.ع.م"، و"علي.ع.م"، و"محمود.ع.م"، إلى المحكمة بتهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم "خالد عبد العظيم"، و"ياسر عيد عبد العظيم"، و"أحمد عيد عبد العظيم"، وذلك باستخدام أسلحة بيضاء (مطواة، كتر، عصي). ونتج عن ذلك إصابات بهم بهدف ترويعهم وتخويفهم وفرض السطوة عليهم، مما أدى إلى بث الرعب في نفوسهم وتعريض أمنهم وسلامتهم للخطر.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه "خالد عبد العظيم" عمداً مع سبق الإصرار، حيث سددوا له عدة طعنات بالأسلحة البيضاء أودت بحياته، كما اعتدوا على المجني عليهما "ياسر عيد عبد العظيم" و"أحمد عيد عبد العظيم" بالأسلحة ذاتها، مما أحدث بهما إصابات استلزمت علاجهما لأكثر من عشرين يومًا. ووجهت لهم أيضاً تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص.