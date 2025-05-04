ذبح جاره بمساعدة أبيه وإخوته.. القبض على هارب من حكم إعدام في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على هارب من حكم الإعدام في قضية قتل شهدتها إحدى قرى مركز دسوق العام الماضي وصدر الحكم فيها في شهر مارس الماضي.

كانت معلومات وردت إلى الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق تفيد بتواجد المدعو "حسان.ح.ا.ش"ن هارب من حكم الإعدام، بمركز الخصوص في محافظة القليوبية، وذلك على خلفية اتهامه في قضية قتل مع أشقائه ووالده في شهر يوليو 2024 بعزبة شتا التابعة لمركز دسوق.

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل حملة أمنية لضبط المتهم تحت إشراف العميد صباحي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ضبط المتهم الهارب من حكم الإعدام، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات فوه.

كانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، قضت يوم 8 مارس 2025 حضوريًا و بإجماع آراء اعضائها بمعاقبة 4 أشقاء منهم 3 حضوريًا والرابع الذي جرى ضبطه غيابيًا بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم بقتل جارهم نجار عمدًا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة بيضاء وشوم بعزبة شتا التابعة لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وذلك بعد وفاة الأب في محبسه.

وقررت المحكمة بإحالة أوراق الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، كما قررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول في القضية والد المتهمين الأربعة، وذلك لوفاته داخل محبسه خلال سير التحقيقات في القضية وقتذاك.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح ، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال كل من "إبراهيم.ح.ا.ش"، 29 عامًا، وأشقائه "وليد"، 41 عامًا، و"مغاوري"، 34 عامًا، و"حسان"، عامل زراعي، ويقيمون بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وجاء قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بعد وفاة والدهم المتهم الأول في القضية المدعو "حسان.ا.ا.ش"، 62 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، والذي توفي خلال فترة الحبس الاحتياطي بمحبسه أثناء سير التحقيقات نتيجة توقف بعضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية دون وجود أي إصابات ظاهرية في الجسم، كما أنه كان مريضًا بالضغط والسكر.

وتبين أن جميع المتهمين بما فيهم الأب الراحل قتلوا المجني عليه في يوم 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، واعدوا لذلك أسلحة بيضاء وعصي، وشوم، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه.

وأوضحت أوراق القضية أنه نشبت فيما بينهم مشادة كلامية تحولت إلى شجارًا ووفق ذلك أخرج المتهمين الأدوات والأسلحة البيضاء التي أعدوها لارتكاب الواقعة من داخل الجرار الزراعي خاصتهم متعدين على المجني عليه بالضرب مستخدمين تلك الأدوات، واستقرت بمناحي متفرقة بجسده.

وكشفت أوراق القضية، أنه عند محاولة المجني عليه الفرار أمسك المتهم الثاني به، وقيد حركته لشل مقاومته، وما أن ظفر به المتهم الأول سدد له عدة طعنات، استقرت برقبته ووجهه وبطنه فسقط أرضا مضرجًا بدمائه فلفظ أنفاسه الأخيرة.