مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:



لقي مواطن مصرعه، وأصيب آخر جراء وقوع حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة نقل على طريق مفارق أبو نصار بنطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل ثقيل بنطاق مدينة القرين، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر.

جرى نقل الحالتين إلى مستشفى القرين لتقديم الخدمات الطبية للمصاب، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالمشرحة لحين إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.