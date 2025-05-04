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غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

01:16 م الأحد 04 مايو 2025

قطع مياه الشرب

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، قطع المياه عن عدة مناطق غرب المحافظة، غدًا الاثنين، وذلك بسبب استكمال إحلال وتجديد خط مياه رئيسي ضمن استعدادات موسم الصيف.

وأوضح بيان صادر عن شركة مياه الشرب، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق " الدخيلة، العجمي، الكيلو 21"، بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهر غد، كمرحلة ثانية.

وأشار البيان إلى أنه يجري استكمال المرحلة الثانية من خطة الإحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بمحطة المنشية 1، وذلك في إطار حرص الشركة على تقديم خدمة مميزة خلال شهور الصيف.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، منوهة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإحلال والتجديد وسيجري توفير سيارات للمياه عند الحاجة.

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قطع مياه الإسكندرية خطة الإحلال والتجديد
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