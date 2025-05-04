القبض على شاب اعتدى على آخر بالزقازيق وهشم جمجمته

الشرقية- ياسمين عزت :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مواطن شاب اعتدى على آخر بمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق محاولا الشروع في قتله.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى ورود محضر من قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد بإصابة شاب على يد آخر بنطاق مدينة الزقازيق.

وأفاد البلاغ بأن شاب يدعى م.ع 25 عاما وله معلومات جنائية شرع في قتل م.إ 29 عاما بالتعدى عليه مسددا عدة طعنات في الرأس بسلاح أبيض للمجني عليه أثناء استقلال الأخير توكتوك بالمدينة، ما تسبب له في تهشم بالجمجمة وإصابات أخرى متفرقة.

وكان قسم شرطة ثان الزقازيق، تلقى بلاغا من أسرة المجني عليه، وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق إلى البحث عن الجاني وتم ضبطه في الحال واقتياده لقسم الشرطة بعد تحديد هويته.

واجهت الأجهزة الأمنية مرتكب الواقعة الذي اعترف بقيامه بإصابة المجني عليه، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.