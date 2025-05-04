إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، خلال الأسبوع الماضي، ضمن أعمال الموجة 25 لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة ظاهرة التعديات بكل حزم.

وأوضح المحافظ، أن الحملات المكثفة أسفرت عن إزالة تعديات متنوعة، شملت مباني بدون ترخيص، وأعمال بناء خارج الحيز العمراني، وردم حفر وقواعد، وفك شدات خشبية وأعمدة خرسانية، بالإضافة إلى إزالة أسوار، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار سراج، إلى أن مركز ومدينة سوهاج شهد تنفيذ 25 حالة إزالة، كما أزال مركز جهينة عدد من التعديات بواقع 25 حالة أيضًا، شملت تعديات على أراضي زراعية، وأراضي أملاك دولة بمساحات مختلفة، كما تم تنفيذ 18 حالة إزالة بطهطا، و17 حالة بجرجا، و13 حالة بالبلينا، و13 حالة بالمنشاة، و11 حالة بطما، و10 حالات بساقلتة، و7 حالات بالمراغة، و6 حالات بدار السلام، و6 حالات أخرى بأخميم.

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة المتابعة الدورية لرصد أي تعديات جديدة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، مؤكدًا أن الإزالات ستكون حتى سطح الأرض، ولن يُسمح بعودة التعديات تحت أي ظرف.

وأكد سراج، أن الدولة جادة في الحفاظ على حقوقها وفرض هيبتها، ولن تسمح بأي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدا استمرار حملات الازالة للتعديات بجميع أنحاء المحافظة.