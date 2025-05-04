رصاصة طائشة تنهي حياة طفل بالفيوم في حفل زفاف خاله



الفيوم - حسين فتحي:

شهدت محافظة الفيوم واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه إثر إصابته بطلقة طائشة أثناء حضوره حفل زفاف خاله.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا يفيد بوفاة الطفل محمود.ع.م، المقيم بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، وقادها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، أن الطفل كان متواجدًا برفقة عائلته في حفل زفاف خاله بقرية الزملوطي، وخلال الاحتفال، أصابته طلقة نارية طائشة أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار من سلاح خرطوش غير مرخص، وتم القبض عليه، فيما نُقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي باشرت التحقيقات في الواقعة.