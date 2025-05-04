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انهيار منزلين قديمين بملوي وقوات الأمن تفرض كردونًا -صور

12:01 ص الأحد 04 مايو 2025
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المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة ملوي جنوبي محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، انهيار منزلين قديمين خاليين من السكان، دون وقوع أي إصابات أو وفيات بشرية.

وبدورها فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول محيط المنزلين، وجرى فصل كافة المرافق عنهما احترازيًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق يقع بجوار مستشفى النيل بمدينة ملوي، وانتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى موقع الانهيار، حيث تبين أن المنزل كان خاليًا من السكان ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وتم على الفور فرض طوق أمني حول المنطقة المحيطة بالمنزل المنهار.

وفي سياق متصل، انهار منزل آخر قديم وغير مأهول بالسكان في مدينة ملوي، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية، وقامت الجهات المختصة بفصل كافة مرافق الكهرباء والمياه والغاز عن المنزل المنهار لضمان سلامة المنطقة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المنازل المنهارة قديمة ومتهالكة، وتحرر محضر بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الانهيارين.

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