العاصفة تدمر جيم شهير على كورنيش الإسكندرية -فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر أضرار فادحة خلفتها العاصفة في جيم شهير بمنطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

وتظهر الصور دمار كبير تعرض له الجيم الواقع على شط البحر بسبب شدة العواصف والرياح التي ضربت المدينة الساحلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

بلغت الحصيلة الأولية لموجة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، 48 تجمعًا لمياه الأمطار بمختلف أحياء المحافظة، جرى التعامل معها بشكل فوري.

وبحسب البلاغات الواردة لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تضرر 10 عقارات انهيارات جزئية بنطاق أحياء "المنتزه أول – المنتزه ثان – شرق – وسط – الجمرك"، فضلاً عن سقوط 7 أعمدة إنارة بأحياء "المنتزه أول – شرق – وسط".

ووردت بلاغات بسقوط 8 إعلانات دعائية بأحياء شرق ووسط جرى إزالتها بشكل فوري، بالإضافة إلى تلقي 6 بلاغات متنوعة شملت سقوط شجرة، حريق بسيارة، سقوط كابل إنارة، وحدة تكييف، ومواسير حديدية خاصة بأعمال ترميم.

يشر إلى أن موجة الطقس السيئ تسبب أيضًا في إصابة كل من محمد ياسين 27 سنة، بكسر في الساق والركبة اليمنى، ومحمود صلاح كريم 32 سنة، أصيب بنزيف في المخ وكسر الفقرات العنقية، بعدما سقط على سيارتهما شرفة الطابق السابع بالعقار رقم 183 بشارع "تانيس" بمنطقة سبورتنج أثناء عودتهما من حفل زفاف.







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