متكتف في شوال.. جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شاب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض مقتل شاب، مجهول الهوية عُثر على جثته بترعة النوبارية بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

تلقى مركز شرطة الدلنجات، إخطارًا بالعثور على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر، داخل ترعة النوبارية بدائرة المركز، بها طعنات نافذة، ومكبل اليدين والقدمين، داخل جوال.

جرى التحفظ على الجثة، بمستشفى الدلنجات، تحت تصرف النيابة العامة، وتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي لسرعة معرفة هوية الجثة، وضبط الجانب.