جريمة بسبب كيس قمامة.. طبلية عشماوي تنتظر قاتل "مازن" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق مقاول إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة القتل العمد لشاب والشروع في قتل شقيقه، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وزكريا هنداوي، وكيل النائب العام، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات.

ترجع وقائع القضية رقم 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقى قسم الشرطة إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد وصول شاب مصابًا بجروح بالغة باستخدام سلاح أبيض في الرأس والبطن وتوفي متأثرًا بإصابته، وإصابة شقيقه.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص أن المتوفي يدعى "مازن صبحي عبد النبي بركات"، 20 سنة، طالب بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية.

ووفقًا لشهود عيان نشب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر شهرته "روبي النانا"، 40 سنة، في الشارع محل سكنهما بسبب خلاف على كيس قمامة، تطورت إلى مشاجرة بينهما بعدما سب المتهم والدة المجني عليه.

وأضاف الشهود أن بعض الأهالي تدخلوا لإنهاء الخلافات بينهما والصلح، وغادر المجني عليه المكان وتوجه إلى صالون حلاقة استعدادًا للتوجه للكلية غدًا لارتباطه بأداء امتحان.

وبحسب الشهود وبينما "مازن" على كرسي الحلاق رفقة شقيقه وأحد أصدقائه، فوجئوا بحضور أحد أصدقاء المتهم وغادر سريعًا بعدما تيقن من حضورهم داخل المحل المشار إليه.

حضر المتهم حاملًا سلاح أبيض "سكين" وانهال به طعنًا على المجني عليه في الرأس والبطن، فيما أصيب شقيقه بجروح وقطع في أوتار اليد أثناء محاولته الدفاع عن شقيقه.

سارع أصدقاء المجني عليه وشقيقه بنقله إلى المستشفى غارقًا في الدماء وخرجت أحشائه خارج بطنه من قوة الطعنة، لتخبرهم المستشفى بأنه فارق الحياة ولا جدوى من العلاج.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.