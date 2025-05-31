سيناريو الإسكندرية قد يتكرر.. 4 محافظات على موعد مع تقلبات جوية غدًا

محافظات- فادي الصاوي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية تكرار ما حدث من تقلبات جوية بالإسكندرية في بعض المحافظات الأخرى، خلال الساعات المقبلة، وهي: مطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، إلى جانب الإسكندرية، مع امتدادها بشدة أقل على محافظات جنوب الوجه البحري مثل المنوفية والغربية والشرقية.

وبحسب تصريحات إعلامية، للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الحالة الجوية التى تشهدها عددًا من المحافظات ناتجة عن امتداد منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا، بالتزامن مع كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب منخفض جوى سطحي، مما ساهم فى زيادة تأثير الحالة على أغلب المناطق.

وكانت محافظة الإسكندرية، شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة وصلت شدتها لسيول علي مناطق شرق الإسكندرية.

وتولت الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وانتشرت سيارات ومعدات وفرق عمل شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

بدوره وجه، علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، فى مناطق المحافظة التى تعرضت لموجة سقوط الأمطار صباح اليوم، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.

وفي وقت سابق اليوم، تابع محافظ كفرالشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمدينة مصيف بلطيم تحت إشراف هيثم عطية، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.

وفى البحيرة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة و سرعة التحرك الميداني من قبل فرق التدخل السريع وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية، لرفع آثار مياه الأمطار والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة.

وأكدت محافظ البحيرة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف الطوارئ بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية تعمل على مدار الساعة، ويتم التنسيق الفوري مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس أولاً بأول، والتعامل مع أي مستجدات فور وقوعها.

ووجهت جاكلين عازر، رؤساء المدن والأحياء وقيادات شركة المياه والصرف الصحي، بتكثيف المرور الميداني خاصة في المناطق المنخفضة ومصارف الأمطار ومحيط المدارس والمستشفيات، مع رفع درجة التأهب بكافة نقاط التمركز لمواجهة أي طوارئ محتملة نتيجة لتقلبات الطقس، مع فتح جميع صفايات الأمطار لتصريف المياه وتسيير الحركة المرورية أمام الطلاب و المواطنين، لا سيما أمام المدارس واللجان الإمتحانية والمصالح الحكومية والمستشفيات.

وأهابت محافظ البحيرة، بالمواطنين توخي الحيطة والحذر خلال فترات الذروة الجوية، وتجنب الوقوف تحت أعمدة الكهرباء أو بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية، وعدم القيادة بسرعات زائدة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، مؤكدةً حرص المحافظة على تأمين الطلاب والمواطنين وضمان انسيابية الحياة اليومية والخدمات المقدمة إليهم، خاصةً مع تزامن الموجة الجوية الحالية مع إمتحانات الشهادة الإعدادية.

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