تعليم القليوبية: لا شكاوى من امتحاني العربي والرياضة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عدم رصد أية مخالفات على مدار اليوم، سواء لمادة اللغة العربية، أو التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية.

وأشارت الغرفة، إلى أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، الفصل الدراسي الثاني، 120643 طالبا وطالبة، وحضر الامتحان اليوم 118212 طالبا وطالبة، فيما تغيب عن حضور الامتحان 2431 طالبا وطالبة، بنسبة حضور للامتحان 98% من إجمالي الطلاب والطالبات.

كما نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، صحة ورقة امتحان مادة اللغة العربية، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الورقة المتداولة لا تمت بصلة لامتحان اليوم الذي يؤديه الطلاب باللجان.

وأدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادة اللغة العربية بمقار لجان الامتحانات، في انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وأعقبه امتحان مادة التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية بالقليوبية.

وانطلقت اليوم السبت، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".