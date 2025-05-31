محافظ القليوبية يتفقد المجازر استعدادًا لعيد الأضحى -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات عيد الاضحي بمجازر مدينة قها وحي غرب شبرا الخيمة والتأكيد على جاهزيتها خلال فترة العيد.

وشدد محافظ القليوبية على إلغاء جميع الإجازات لكافة العاملين في مديرية الطب البيطرى والمجازر طوال فترة عيد الأضحى المبارك وحتى رابع أيام العيد لضمان تواجد الأطقم البيطرية بشكل كامل للإشراف على عمليات الذبح والكشف الدقيق على الذبائح قبل وبعد الذبح، وذلك لتوصيل لحوم سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات الصحية للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وشدد محافظ القليوبية، على ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية مجاناً وبدون أي مقابل خلال أيام العيد. ودعا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكداً أن الذبح داخل المجازر يضمن الكشف البيطري السليم على الأضحية ويحافظ على البيئة ومنع انتشار الأمراض.

وأوضح المحافظ، أن محافظة القليوبية تمتلك بنية تحتية قوية في هذا الصدد، حيث يوجد بها أكثر من 30 مجزراً حكومياً ونقطة ذبيح مجهزة، بالإضافة إلى 4 مجازر خاصة و26 مجزراً متخصصاً للدواجن.

وأشار إلى الجهود المستمرة لتطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة، ومن بينها مجزر مدينة كفر شكر ومجزر حي غرب شبرا الخيمة الذي شهد تطويراً ملحوظاً،كما نوه بوجود مجزر آلي حديث ومتطور بمدينة القناطر الخيرية في قرية شبرا شهاب، والذي يعد إضافة نوعية لمنظومة المجازر بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كلاً من الدكتورة لمياء عطية، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومحمد غنيم، رئيس مدينة قها، وخالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمحافظة.