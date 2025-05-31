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إحباط محاولة توريد 22 طن قمح غير صالح للاستهلاك في بني سويف

06:08 م السبت 31 مايو 2025

قمح غير صالح للاستهلاك

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بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت مديرية تموين بني سويف في ضبط 22 طنًا، و680 كيلو جرامًا من القمح غير صالح للاستهلاك الآدمي، بمركز الواسطى شمال المحافظة، قبل توريدها للصوامع.

كانت اللجنة الدائمة للإشراف على توريد واستلام محصول القمح المحلي برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، ووكيل مديرية التموين"مقرراً"، ومدير الرقابة التموينية، و رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، نجحت بالتنسيق مع جهاز «مستقبل مصر»، بضبط الكمية، وبفحصها تبين تغير في خواصها الطبيعية، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى التحفظ على المضبوطات، و تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.

من جانبه شدد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، على عدم التهاون مع أي محاولات للغش أو التلاعب في منظومة التوريد، باعتبار ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي للمواطنين.

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