99 مُعِدة بالشوارع.. 15 صورة لجهود كسح مياه السيول في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، تنفيذ خطة الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المدينة نتيجة لموجة الطقس السيئ.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع أقصى درجات الاستعداد، والتدخل الفوري للتعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات.

ومن جانبه، تابع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الأعمال ميدانيًا، واطمأن على جاهزية فرق الطوارئ والمعدات، للحد من الآثار السلبية للأمطار على الحياة اليومية للمواطنين.

ودفعت الشركة بـ99 معدة متنوعة تشمل سيارات شفط وبدلات ومعدات نقل وأطقم فنية، تم توزيعها على المناطق المتأثرة شرق المدينة منها: "نفق سيدي بشر، شارع خالد بن الوليد، شارع صلاح الدين شعبان، شارع جلال حماد، شارع محمد نجيب على البحر".

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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