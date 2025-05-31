استخراج بطارية من مريء طفل في مستشفى أطفال بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح فريق طبي بمستشفى أطفال بنها بقيادة الدكتور محمد متولي، ومشاركة الدكتور عمرو عبد الملك استشاري جراحة الأطفال، في إجراء عملية دقيقة لاستخراج بطارية من مريء طفل يبلغ من العمر عامًا وأربعة أشهر، في تدخل عاجل أنقذ حياته من مضاعفات خطيرة.

وأشار المستشفى في بيان له، إلى أن الطفل وصل إلى الطوارئ وهو يعاني من صعوبة شديدة في البلع وآلام مستمرة بالصدر، موضحا أن الفحوصات العاجلة كشفت وجود بطارية صغيرة مستقرة في المريء.

وأضاف المستشفى، أن الفريق الطبي تدخل فورًا باستخدام المنظار الجراحي، حيث تم استخراج البطارية بنجاح دون أي مضاعفات، مؤكدًة أن التدخل السريع والتقنيات الحديثة كانا عاملين حاسمين في إنقاذ حياة الطفل.

وحذر الأطباء من خطورة ابتلاع الأطفال للبطاريات الصغيرة والأجسام الغريبة، موضحين أنها تؤدي إلى حروق كيميائية في الجهاز الهضمي خلال ساعات قليلة، داعين أولياء الأمور إلى مراقبة أطفالهم باستمرار وتوفير بيئة آمنة خالية من المخاطر المنزلية.

ويعد هذا النجاح الطبي إضافة جديدة إلى سجل مستشفى أطفال بنها، ويعكس كفاءة الطواقم الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة، في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال بمحافظة القليوبية.