10 انهيارات جزئية و15 سقوطًا.. الحصيلة الأولية لخسائر عاصفة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تصوير - حازم جودة:

بلغت الحصيلة الأولية لموجة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، 48 تجمعًا لمياه الأمطار بمختلف أحياء المحافظة، جرى التعامل معها بشكل فوري.

وبحسب البلاغات الواردة لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تضرر 10 عقارات انهيارات جزئية بنطاق أحياء "المنتزه أول – المنتزه ثان – شرق – وسط – الجمرك"، فضلاً عن سقوط 7 أعمدة إنارة بأحياء "المنتزه أول – شرق – وسط".

ووردت بلاغات بسقوط 8 إعلانات دعائية بأحياء شرق ووسط جرى إزالتها بشكل فوري، بالإضافة إلى تلقي 6 بلاغات متنوعة شملت سقوط شجرة، حريق بسيارة، سقوط كابل إنارة، وحدة تكييف، ومواسير حديدية خاصة بأعمال ترميم.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

اقرأ أيضًا:

بسبب الأمطار.. تحطم سيارة إثر سقوط أجزاء من عقار في الإسكندرية| فيديو وصور

أمطار رعدية وثلوج وعواصف تشبه الإعصار.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟- فيديو وصور

بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الامتحانات بجامعة الإسكندرية

أغرقت الشوارع.. 3 قرارات عاجلة من محافظ الإسكندرية بسبب الطقس السيئ- صور



