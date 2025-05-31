تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

انطلقت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لدور مايو 2025 بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، والتي تُعقد في 400 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية، لاستقبال 86,012 طالبًا وطالبة.

وصرحت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه أثناء متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة رصد الآتي: وصول أوراق أسئلة الامتحان لجميع اللجان فى المواعيد المحددة ولا يوجد أي تأخير.

واتجهت معظم الآراء إلى أن امتحاني "الجبر واللغة الإنجليزية" كانا في مستوى الطالب المتوسط، ووفق مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، مُشيرًا إلى تغيب رئيس لجنة بإدارة تلا التعليمية وتبين أنه محجوز بالعناية المركزة منذ مساء الأمس، وتقرر تكليف المراقب الأول بأعمال رئيس اللجنة.

ورصدت مديرية التعليم، تداول ورقة امتحان مادة الجبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء الامتحان الساعة 9.45 صباحًا، وتصويرها بمعرفة ملاحظ باللجنة بإدارة قويسنا، وتم احالة الموضوع للشئون القانونية.

كما جرى رصد تداول ورقة امتحان مادة الجبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان الساعة 9.55 صباحًا صادرة من لجنة بإدارة شبين الكوم التعليمية، وتصويرها ونشرها بمعرفة طالب وتقرر إحالة الموضوع للشئون القانونية.

وضُبطت طالبة بحوزتها ساعة ذكية وطالب بحوزتها تليفون محمول فى مدرسة مصر الحرة الرسمية لغات رقم 11، كما ضُبطت طالبة بلجنة تيمور باشا ع بإدارة قويسنا التعليمية بحوزتها تليفون محمول، واتخذت الإجراءات القانونية.

وضُبط طالب بلجنة حسين عبد ربه ع بكفور الرمل بإدارة قويسنا التعليمية وبحوزته تليفون محمول، فضلاً عن ضبط طالب بلجنة كفر سنجلف ع بإدارة الباجور التعليمية وبحوزته سماعة أذن الكترونية، و ضبط طالب بلجنة كفر ابشيش ع بإدارة قويسنا التعليمية وبحوزته تليفون محمول، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما جرى رصد تداول ورقة امتحان مادة اللغة الانجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان الساعة 12.20 صادرة من لجنة الشهيد الجندى ع بنات بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضُبطت الطالبة التي صورت ونشرت، وتقرر إحالة الموضوع للشئون القانونية

ورصد تداول ورقة امتحان مادة اللغة الانجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان الساعة 12.30 صادرة من لجنة 85 حسين عزب ع برملة الانجب بإدارة أشمون التعليمية، وضبط الطالب الذي صور ونشرها بواسطة ساعة الكترونية، وأحيل الموضوع للشئون القانونية.

كما ضبط طالبين بحوزتهما سماعة وجهاز vip بشريحة تليفون لجنة رقم 15 الإعدادية القديمة بشبين الكوم، واتخذت الإجراءات القانونية.

فيما تعرض ملاحظ لإصابة بلجنة فيشا الصغرى ع بحالة اغماء، ونقل إلى مستشفى الباجور العام بسيارة الاسعاف

وتعرضت طالبة بمدرسة خالد سطوحى بسمادون، بحالة إعياء ونقلت الساعة 10.50 صباحًا بسيارة الإسعاف الى مستشفى أشمون العام، كما أصيبت طالبة بمدرسة الشهيدة ميادة أشرف ع بنات بإسطنها بحالة إعياء، ونقلت بين الفترتين إلى مستشفى إسطنها وعادت لـ اللجنة قبل بدء امتحان الفترة الثانية.

وأكدت المديرية أن غرفة العمليات لم تتلق أى بلاغات تعرقل سير الامتحانات، وبلغت إحصائيات الحضور والغياب لطلاب الشهادة الإعدادية العامة اليوم على النحو التالي الفترة الأولى مادة الجبر 85,139 طالب وطالبة، والفترة الثانية مادة اللغة الإنجليزية 85,139 طالب وطالبة.