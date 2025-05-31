إحالة معلمة وطلاب للتحقيق في واقعتين بامتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، وجّه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتطبيق صارم لأحكام قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات رقم 101 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016، وذلك عقب رصد حالتي مخالفة في إدارات تعليمية مختلفة.

وشملت الواقعتان تداول امتحان اللغة العربية من قبل إحدى المعلمات بإدارة أبوتشت التعليمية، بالإضافة إلى ضبط طالب بحوزته هاتف محمول داخل لجنة امتحانية تابعة لإدارة قنا التعليمية، حيث تم إحالة الحالتين إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة بلجان مدارس سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين، والتحرير الإعدادية بنين، وحسان بن ثابت الابتدائية، بمرافقة حسن غريب مدير إدارة المتابعة، ومحمد نصر الدين مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، أبرزها حظر استخدام الهواتف المحمولة، تأمين اللجان، وإغلاق الأبواب أثناء انعقاد الامتحانات.

كما اطمأن وكيل الوزارة على مطابقة أسئلة امتحان اللغة العربية لمواصفات الورقة الامتحانية، وعلى انتظام العمل داخل اللجان ودقة أعمال الكنترول.

يُذكر أن 58,841 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام في محافظة قنا، موزعين على 291 لجنة، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، بينما خُصصت اللجنة الثانية لطلاب المدارس الرسمية لغات لامتحان اللغة الإنجليزية. ويؤدي الطلاب غدًا الأحد امتحاني الجبر والإحصاء في اللجنة الأولى، والدراسات الاجتماعية في اللجنة الثانية.