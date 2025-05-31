أحدهما حالته حرجة.. الإسكندرية تسجل حالتي إصابة بسبب العاصفة- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سجلت الإسكندرية، اليوم السبت، حالتي إصابة لشخصين، أحدهما في حالة حرجة أثناء عودتهما من حفل زفاف إثر سقوط أجزاء من عقار على سيارة في منطقة سبورتنج، بسبب موجة الطقس السيء.

كان قسم شرطة باب شرقي تلقي بلاغا من الأهالى يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 183 بشارع زكريا غنيم "تانيس" بمنطقة سبورتنج، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة سقوط شرفة عقار بالطابق السابع، على سيارتين تصادف وقوفهما أسفله، ما أدى إلى تحطم سيارة ماركة توسان وإصابة مستقليها وهم كل من محمد ياسين 27 سنة، أصيب بكسر فى الساق والركبة اليمنى، ومحمود صلاح كريم 32 سنة، أصيب بنزيف فى المخ وكسر فى الفقرات العنقية وجرى نقلهما الى مستشفى سموحة الدولى لتلقى العلاج والآخر حالته حرجة ولا يمكن سؤاله.

فيما تمكن مستقلى سيارة لادا ملاكى "رجل وزوجته" من الفرار من السيارة التى تهشمت تماما.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، يأتي ذلك نظراً لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الإسكندرية.