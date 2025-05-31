تعليم الدقهلية: رصد 4 محاولات غش في امتحانات الشهادة الإعدادية

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عدم تلقي غرفة عمليات المديرية المنعقدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية أي شكاوى من امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، بمختلف اللجان على مستوى المحافظة.

وأضاف الرشيدي فى تصريحات صحفية، أن الغرفة تعمل على متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

ولفت إلى أنه جرى رصد 4 محاولات غش بإدارات غرب المنصورة، طلخا، شربين، نبروه واتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة إدارتي المتابعة والشئون القانونية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 126344 طالبا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 16 لجنة بإجمالي عدد 2370 طالبا وطالبة

وأوضح الرشيدي إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تواصل المتابعة الميدانية على مدار أيام الامتحانات لتحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان مع توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب.