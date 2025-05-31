مدرسة بالمنوفية تستقبل الطلاب بشخصيات كرتونية قبل الامتحانات

المنوفية- أحمد الباهي:

في لفتة إنسانية داعمة، استقبلت لجنة مدرسة المتميزة الرسمية للغات بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، طلاب الصف الثالث الإعدادي برسوم كرتونية وعبارات تحفيزية، من بينها "أنت تقدر تحقق أحلامك"، وذلك بالتزامن مع انطلاق أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي شملت مادتي الجبر واللغة الإنجليزية.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.