إعلان

مدرسة بالمنوفية تستقبل الطلاب بشيكولاتة وشخصيات كرتونية قبل الامتحانات

04:30 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مدرسة بالمنوفية تستقبل الطلاب بشخصيات كرتونية قبل الامتحانات
  • عرض 6 صورة
    مدرسة بالمنوفية تستقبل الطلاب بشخصيات كرتونية قبل الامتحانات
  • عرض 6 صورة
    مدرسة بالمنوفية تستقبل الطلاب بشخصيات كرتونية قبل الامتحانات
  • عرض 6 صورة
    مدرسة بالمنوفية تستقبل الطلاب بشخصيات كرتونية قبل الامتحانات
  • عرض 6 صورة
    مدرسة بالمنوفية تستقبل الطلاب بشخصيات كرتونية قبل الامتحانات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

في لفتة إنسانية داعمة، استقبلت لجنة مدرسة المتميزة الرسمية للغات بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، طلاب الصف الثالث الإعدادي برسوم كرتونية وعبارات تحفيزية، من بينها "أنت تقدر تحقق أحلامك"، وذلك بالتزامن مع انطلاق أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي شملت مادتي الجبر واللغة الإنجليزية.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لفتة إنسانية محافظة المنوفية الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. موعد تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل