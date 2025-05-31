بالصور- محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أسطوانات بوتاجاز ويزن أنبوبة

الدقهلية- رامي محمود:



استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، سيارة أجرة نصف نقل محملة بأنابيب بوتاجاز بمدينة أجا، خلال جولته التفقدية، للتأكد من التزامها بالوزن الرسمي المحدد ومعايرة الأنابيب.

وأثناء مرور المحافظ بموكبه في أحد شوارع أجا، لاحظ سيارة محملة بالأنابيب، فأمر فوراً بإيقافها وتوفير ميزان حساس لوزن الأنابيب، حيث تبين سلامة الوزن والتزام السيارة بالمواصفات المطلوبة.

وأكد محافظ الدقهلية حرصه الدائم على متابعة كافة القطاعات بنفسه، وعدم التساهل مع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين. وأشار إلى أنه يقوم شخصياً بفحص الشكاوى والتفقد المفاجئ للأماكن دون علم مسبق، حرصاً على الوقوف على الحقائق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل أنحاء المحافظة.





