قطعوا يده بالسيف وصوروا الجثة.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت تحقيقات نيابة الدخيلة بالإسكندرية تفاصيل جديدة ومفاجآت في واقعة مقتل شاب طعنًا بالأسلحة البيضاء على يد عاطلين لهما معلومات جنائية والتمثيل بجثته في منطقة العجمي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم الأول على ذمة التحقيقات وسُرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث وطلب تحريات المباحث.

وناظرت النيابة الجثمان وعاينت مكان ارتكاب الجريمة واستمعت لشهود الواقعة وضابط البلاغ، والذي قرر أن المجني عليه نطق بأسماء المتهمين وهم أصدقاء سابقين له قبل وفاته.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي متفرع من طريق "الإسكندرية – مطروح" ووفاة شخص.

انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين أن المجني عليه مصاب بطعنات وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتوفي عقب نقله للمستشفى متأثرًا بإصابته التي أحدثت له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول تعدى خلال عام 2018 على أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربًا، وألقي القبض عليه بعدها، وتبين له أن المجني عليه ووالدته هما من أبلغوا عنه الشرطة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومة السلطات وسنة بتهمة حيازة سلاح أبيض.

ووفقًا للتحقيقات تقابل المتهم الأول عقب تنفيذه عقوبة السجن مع المجني عليه في منطقة مينا البصل، وتعدي فيها المجني عليه على المتهم الأول بسلاح ناري وأصابه في قدمه وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وتبين أنه بعد انتهاء مدة عقوبة المجني عليه وأثناء فتحه محل للمنظفات بمنطقة الدخيلة ذهب إليه المتهم الثاني وحدثت مشادة قام على إثرها المجني عليه بإلقاء مادة على وجهه ما أدى إلى إصابته وحكم عليه بالحبس 6 أشهر.

وأكدت التحقيقات أن المجني عليه كان يقيم خارج دائرة قسم الدخيلة خشية انتقام المتهمين منه، إلا أنه يوم الحادث ذهب إلى ميكانيكي سيارات في الشارع محل الواقعة وعند علم المتهم الأول بوجوده حضر حاملًا سلاح أبيض سكين وتعدى عليه بعدة طعنات نافذة.

وصور المتهم المجني عليه غارقًا في دمائه وحضر بعدها المتهم الثاني وبحوزته أسلحة بيضاء انهال على المجني عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده ومنعوا الأهالي من التدخل- بحسب التحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنه عقب سقوط المجني عليه أرضًا قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سيف" وقطع كف يده الأيمن وقاما بتصوير الواقعة بمقطع فيديو وأخذا صور "سيلفي" تظهر تلطخ ملابسهما بالدماء، واستقلا دراجة بخارية تروسيكل وفروا هاربين.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم الأول والأسلحة البيضاء المستخدمة في الحادث وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني الهارب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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