الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

"جدعنة المصريين حاضرة وقت الشدة"، وهذا ما حدث خلال الليلة العصيبة التي عاشتها الإسكندرية بسبب العواصف والأمطار الرعدية غير المسبوقة، والتي أغرقت الشوارع والأنفاق.

فمع دقاق الثانية صباح اليوم الاثنين، كان الشاب "أحمد عبد المنعم" يمر بالتوك توك قيادته من نفق سيدي بشر الذي يبعد عشرات الأمطار عن حي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

أجبر إطار التوك توك "أحمد" على الوقوف داخل النفق، طالبًا من مستقلي التوك توك "سيدتين و3 أطفال" انتظاره دقائق ليبدل الإطار إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بعدما ازداد منسوب المياه بالنفق.

كأنا السماء انشقت، عواصف عاتية، أمطار غزيرة، رعد، برق، ثلوج، تعالت صرخات الأطفال، لم يفكر "أحمد" الذي يعمل على التوك توك باليومية كثيرًا حمل الأطفال لإنقاذهم بينما تعلو المياه خلفه.

وضع أحمد الأطفال والسيدتين في توك توك آخر بعدما تمكن من إنقاذهم لينقلهم إلى المنزل، وعندما حاول العودة للتوك توك كانت المفاجأة، بعدما غمرته المياه والثلوج من كل جانب.

ويقول "أحمد عبد المنعم"، سائق التوك توك،: "كان أهم عندي أنقذ الطفلين ورجعت لقيت التوك توك غرق.. حتى متعقاتهم كلها غرقت.. التوك توك فاتح بيتين.. والحمد لله على كل شيء".

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها إذ تعرضت المحافظة إلى أمطار رعدية ورياح متفاوتة الشدة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.