الغربية- مروة شاهين:

شهد طريق "طنطا – كفر الشيخ" الدولي، في نطاق مركز قطور بمحافظة الغربية، صباح اليوم حادثًا مأساويًا بعد أن دهست سيارة نقل ثقيل قطيعًا من الخراف والماعز أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن نفوق 20 رأسًا من الحيوانات.

وتلقت غرفة عمليات الطوارئ بديوان عام المحافظة بلاغًا من رئيس مجلس مدينة قطور، منى أيوب، يفيد بوقوع الحادث ووجود حيوانات نافقة على الطريق، مما استدعى تحركًا عاجلاً.

انتقلت قوة أمنية من إدارة مرور قطور بقيادة المقدم حسن عميرة، بالإضافة إلى لجنة فنية من مجلس المدينة، إلى موقع الحادث، وأظهرت المعاينة أن السيارة المتسببة في الحادث دهست القطيع أثناء عبوره بشكل مفاجئ.

جرى رفع الحيوانات النافقة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، كما جرى ضبط السيارة والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة لمتابعة التحقيقات.