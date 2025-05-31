فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء لسهولة امتحان العربي

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعربت طالبات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن فرحتهن بسهولة أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية في بداية ماراثون الامتحانات.

قالت الطالبة هدى محمد، إن بداية الامتحانات مبشرة وتوحي بالأمل والتفاؤل، مؤكدة أن أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة سهلة ومباشرة، معربة عن سعادتها وأمنيتها بالتوفيق في المواد المقبلة.

كما أكدت الطالبة أسماء سامح، أن الأسئلة جاءت مباشرة ومناسبة للوقت، ولكنها لم تخلو من بعض النقاط البسيطة في النحو التي تحتاج إلى تركيز، وفي مستوى الطالب المتفوق.

وأوضحت الطالبة أية أحمد، أن الأسئلة في مجملها سهلة، وجميعها من المقرر، ومناسبة للوقت، ولكنها كانت تتضمن بعض النقاط في النحو تحتاج فقط إلى تركيز، ولكن يمكن حلها.

على جانب أخر، قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات اليوم كانت تسير في نظام، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي تجاوزات من قبل رؤساء اللجان، مشيرًا إلى أنه لم يتلقى أي تظلم من صعوبة الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة، أن اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في موعدها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمنع دخول الطلاب بالمحمول داخل اللجان، وتأمين محيط اللجان على أعلى مستوى لمنع تواجد وجمهرة أولياء الأمور.

وأدى اليوم 3560 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بجنوب سيناء الامتحانات بنظام البوكليت، وانطلقت الامتحانات بمادة اللغة العربية والإملاء والخط لمدة ساعتين ونصف، بداية من الساعة 9 صبحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، بداية من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.





