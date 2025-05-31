للمرة الخامسة.. محافظ الدقهلية يفاجئ عيادة التأمين الصحي بجديلة

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في زيارة مفاجئة، للمرة الخامسة، اليوم، عيادة التأمين الصحي بجديلة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، وسرعة الاستجابة للمواطنين وإنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين و المترددين على العيادة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الالتزام بتقديم وتوفير المستوى المطلوب وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة اللائقة بالمواطنين و المترددين على العيادة وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.



وأكد مرزوق أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين، وأكد على مدير العيادة بتعليق لوحة بجدول عمل الأطباء، وضرورة التزام الصيدلية بمواعيدها المحددة وفتح أبوابها لصرف العلاج للمواطنين.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد تفقد العيادة لأول مرة منذ شهر وقرر حينها إحالة مدير العيادة ونائبه للتحقيق مع استبدال مدير العيادة بأخر، فضلا عن قيام المحافظ بجولات مفاجئة داخل عيادات التأمين الصحي بمنطقة العباسي وجديلة للتأكد من الخدمات المقدمة للمترددين فى ظل شكاوى من سوء تقديم الخدمات وعدم توفر الأدوية.





