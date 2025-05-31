تقديم 600 خدمة طب نووي لأطفال الصعيد في مستشفى الأورام بالأقصر



الأقصر - محمد محروس:

واصل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، تعزيز خدماتها المتخصصة، لدعم الأطفال مرضى السرطان، خلال عام فى الفترة من أول يونيو 2024 وحتى الآن، بتقديم عدد قياسي بلغ 600 خدمة طب نووى متقدمة، في إطار التوسع باستخدام الوسائل التشخيصية والعلاجية عالية الدقة في مواجهة الأورام المعقدة.

وتعد وحدة الطب النووي في شفاء الأورمان، من الوحدات القليلة المتخصصة في صعيد مصر التى تستخدم تقنيات المسح الذرى، والتصوير الإشعاعي الوظيفي، لتحديد خصائص الورم ونشاطه بدقة بالغة، وهو ما يتيح للفريق الطبي اتخاذ قرارات علاجية متقدمة، تشمل الجرعات المستهدفة من العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

وأوضح الدكتور هانى حسي، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن إدخال وتطوير خدمات الطب النووى للاطفال، يمثل طفرة في دقة التشخيص، وخدمة العلاج، موضحا أن هذه التقنية تمكننا من تتبع الخلايا السرطانية النشطة ، ومراقبة استجابة الجسم للعلاج، مؤكدا على أن هذه التقنية تمكننا من تتبع الخلايا السرطانية النشطة ، ومراقبة استجابات الجسم للعلاج، وهو تطور بالغ الأهمية في رحلة شفاء الأطفال.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن الجميع بعمل على دعم التكنولوجيا الطبية المتقدمة مثل الطب النووي والذى يفتح آفاقا جديدة في علاج أورام الأطفال ، مشددا على أن شفاء الأورمان بكامل إمكانياتها تستثمر في كل تقنية تنقذ حياة طفل، وتوفرها مجانا لكل من يحتاجها.