تأجيل محاكمة أنوسة كوتة في واقعة نمر سيرك طنطا إلى 14 يونيو

الغربية – مروة شاهين:

قررت محكمة جنح طنطا، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة، مدربة الأسود، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، وذلك للاطلاع، في القضية المتهمة فيها بالإهمال والتقصير في واقعة هجوم نمر على عامل بسيرك طنطا، أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة وبتر ذراعه اليسرى.

وقال وليد الفولي، محامي المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، الشهير بمحمد البسطويسي، إن النيابة قيدت القضية كجنحة ضد محاسن مدحت محمد علي كوتة، وفقًا للمادتين 244 (فقرتان 1 و2) و377 من قانون العقوبات، وذلك بعد وقوع الحادث يوم 1 أبريل 2025 بدائرة قسم أول طنطا.

وأوضح الفولي أن المتهمة تسببت – نتيجة إهمالها ورعونتها – في إصابة موكله، خلال عرض للحيوانات المفترسة في السيرك، إذ لم تتخذ الاحتياطات الكافية لحماية الجمهور والعاملين، ما يعد إخلالًا جسيمًا بأصول مهنتها. وأشار إلى أن التقارير الطبية أثبتت أن المجني عليه تعرض لبتر في الذراع اليسرى أعلى الكوع نتيجة الحادث، مؤكدًا أن المتهمة بصفتها من المصرح لهم باقتناء حيوانات مفترسة، أخلّت بواجبات الأمان والرعاية، ما أدى إلى هذه الواقعة الأليمة.