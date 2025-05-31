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تعليم المنيا لـ مصراوي: إصابة طالب بإعياء في امتحانات الإعدادية ونقل مراقب للمستشفى

12:57 م السبت 31 مايو 2025

صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم

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المنيا- جمال محمد:

قال صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى اليوم حول امتحانات الشهادة الإعداداية، بعد أن أدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة لـمصراوي، أن لجان المحافظة شهدت حالتين مرضيتين خلال وقت الامتحانات، كانت الأولى لأحد الطلاب، وتم معالجته داخل اللجنة واستكمل امتحانه دون أي عوائق، والأخرى لأحد المراقبين بعد إصابته بارتفاع في ضغط الدم، وتم نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 117 ألفًا و858 طالبًا وطالبة موزعين على 497 لجنة امتحانية بمراكز المحافظة التسع، وأن المديرية وكافة الإدارات أنهت كافة الإستعدادات، وجرى الانتهاء من ترسيم اللجان، ونظافة المدارس، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة بداية من مركز التوزيع إلى تمام وصولها مقرات اللجان، وتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الإمتحانات، مع التنبيه على رؤساء اللجان بحظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان .

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صابر عبد الحميد زيان وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعداداية
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