"عرفوه من ورقته".. تفاصيل ضبط طالب صور امتحان الجبر بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:



كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، تفاصيل ضبط طالب بمدرسة السيد الشنواني صور ورقة الجبر.



وأضاف وكيل الوزارة في بيان: تمكنا من تحديد وضبط الطالب من خلال اسمه ورقم جلوسه المطبوع على الورقة، وذلك ضمن متابعة ورصد أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم.



وأغلقت اللجان الامتحانية بمدارس المنوفية أبوابها صباح اليوم السبت، عقب دخول طلاب الشهادة الإعدادية؛ لأداء أول امتحانات نهاية العام، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، أبرزها تحذيرات حمل الهاتف المحمول أثناء التوجه للامتحانات.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة امتحان مادة الجبر بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في الساعة الحادية عشر، يليه امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة الحادية عشر والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرًا.





