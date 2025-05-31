غياب أنوسة كوتة عن أولى جلسات محاكمتها في واقعة نمر سيرك طنطا

الغربية – مروة شاهين:

تغيبت أنوسة كوتة، مدربة الأسود الشهيرة، عن أولى جلسات محاكمتها اليوم السبت أمام محكمة جنح طنطا، وذلك في القضية المتهمة فيها بالإهمال الذي تسبب في إصابة عامل السيرك محمد البسطويسي، بعد تعرضه لهجوم نمر مفترس أثناء أحد العروض، ما أدى إلى بتر ذراعه اليسرى.

وقال وليد الفولي، محامي المجني عليه، إن النيابة قيّدت الواقعة كجنحة ومخالفة بالمواد 244 (فقرتا 1 و2) و377 من قانون العقوبات، ضد المتهمة محاسن مدحت محمد علي كوتة، على خلفية الواقعة التي وقعت بتاريخ 1 أبريل 2025 بدائرة قسم أول طنطا.

وأوضح الفولي أن إصابة موكله جاءت نتيجة إهمال المتهمة ورعونتها وعدم اتخاذها التدابير اللازمة أثناء تقديم عرض الحيوانات المفترسة، حيث أخلّت إخلالًا جسيمًا بواجبات مهنتها، ما عرّض العاملين والجمهور للخطر دون توفير وسائل الأمان.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة البسطويسي بعاهة مستديمة تمثلت في بتر الذراع اليسرى من أعلى الكوع، وفق ما ورد في التقرير الطبي المرفق بالأوراق، مؤكدًا أن المتهمة بصفتها من المصرح لهم باقتناء حيوانات مفترسة، لم تتبع إجراءات السلامة، مما أدى إلى هذه العواقب الخطيرة.