ضبط مراقب حاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، عن ضبط مراقب حاول تصوير ورقة امتحان الجبر في أول دقيقة عقب توزيع ورقة الأسئلة، مؤكدة بدء التحقيق معه في الشئون القانونية بالمديرية.

وأغلقت اللجان الامتحانية بمدارس المنوفية أبوابها صباح اليوم السبت، عقب دخول طلاب الشهادة الإعدادية في أماكن جلوسهم؛ لأداء أول امتحانات نهاية العام، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، أبرزها تحذيرات حمل الهاتف المحمول أثناء التوجه للامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة امتحان مادة الجبر بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في الساعة الحادية عشر، يليه امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة الحادية عشر والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرًا.