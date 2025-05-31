

البحيرة - أحمد نصرة:

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة، وسرعة التحرك الميداني لفرق التدخل السريع، بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، لرفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة.

جاء ذلك في أعقاب تعرض بعض السواحل الشمالية للمحافظة صباح اليوم السبت، لمنخفض جوي نادر وغير معتاد خلال هذه الفترة من العام، قادم من جنوب أوروبا.

وأكدت المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف الطوارئ بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية تعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الفوري مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس أولاً بأول واتخاذ التدابير اللازمة فور حدوث أية مستجدات.

ووجهت "عازر" رؤساء المدن والأحياء وقيادات شركتي المياه والصرف الصحي بتكثيف المرور الميداني، خاصة في المناطق المنخفضة ومصارف الأمطار ومحيط المدارس والمستشفيات، ورفع درجة التأهب بكافة نقاط التمركز لمواجهة أي طوارئ محتملة، كما شددت على ضرورة فتح جميع صفايات الأمطار لتصريف المياه وتسيير الحركة المرورية أمام الطلاب والمواطنين، لا سيما أمام المدارس واللجان الامتحانية والمرافق الحيوية.

وناشدت محافظ البحيرة المواطنين توخي الحذر خلال فترات الذروة الجوية، وتجنب الوقوف تحت أعمدة الكهرباء أو بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية، وعدم القيادة بسرعات زائدة على الطرق السريعة أثناء تساقط الأمطار، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وفي ضوء هذه الظروف الجوية، قررت المحافظ إرجاء بداية امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم فقط لمدة ساعة واحدة، لتبدأ في تمام العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة، حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين باللجان. وتعود الامتحانات إلى مواعيدها الطبيعية بدءًا من غدٍ الأحد.