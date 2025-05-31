إرجاء انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم لمدة ساعة



البحيرة- أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تأجيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة واحدة فقط.

وبحسب القرار، تبدأ الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلاً من الساعة التاسعة صباحًا اليوم فقط، على أن تعود إلى مواعيدها المقررة اعتبارًا من غد الأحد.

وجاء ذلك حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين، وضمان وصولهم إلى اللجان في وقت مناسب، خاصة مع تعرض بعض سواحل المحافظة الشمالية لمنخفض جوي نادر قادم من جنوب أوروبا بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في تلك المناطق.