انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم غدًا.. الهواتف محظورة

الفيوم- حسين فتحى:



أنهَت محافظة الفيوم، استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي ستنطلق غداً السبت 31 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.



ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، وكافة الجهات ذات الصلة، لتهيئة مناخ جيد للطلاب لآداء الامتحانات، مشيراً إلى ضرورة التأكد من توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.



كما وجّه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والتنسيق المشترك مع مديريتي الأمن، والصحة، في هذا الشأن، لافتاً إلى أهمية إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان والتعليمات فى مكان ظاهر بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وتوفير كافة الأدوات اللازمة لعمل اللجان بسهولة ويسر.



ومن جهته، أكد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، استعداد المديرية التام لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، من تضافر كافة جهود المشاركين في أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أنه قد التنبيه على الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.



كما تم التأكيد على ضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وكذلك جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، والعمل على سرعة التواصل بين اللجان وغرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، مشيراً أن نظام امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية هذا العام سيكون بنظام البوكليت "كراسة الإجابة"، حيث تتضمن الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، وسيتم توزيع الأسئلة على الطلاب داخل اللجنة باستخدام أربعة نماذج متكافئة "أ - ب - ج - د".



كما أكد قبيصي، على ضرورة التنبيه على الطلاب بفحص كراسة البوكليت فور استلامها، وقبل تسجيل البيانات الخاصة بهم بالمكان المخصص لبيانات الطالب في ورقة الاجابة، وتوجيه الطالب بأنه مسئول عن تسليم كراسة الإجابة "البوكليت" الخاصة به للملاحظين قبل مغادرة اللجنة سليمة وخالية من أي مخالفة خاصة بتنظيم أعمال الامتحانات، كما تم التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية بأن أعمال الامتحانات تُعد أمن قومي تستوجب على الجميع التكاتف لإنجاحها مع مراعاة الظروف النفسية للطلاب وأسرهم.



كما شملت التوجيهات، التأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجان، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات، مع التصدي بحزم لمحاولات الغش، والتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية والرئيسية لضمان مواجهة أية مشكلات قد تواجه العملية الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الامتحانية، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين وحلها على الفور، لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.



وجرى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة سواء بالمديرية أو الإدارة كل فيما يخصه لتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة ومراكز توزيع الأسئلة والكنترول، والتنبيه مشدداً بعدم استخدام السخانات وعدم التدخين داخل اللجان، وأثناء الامتحانات، والحفاظ على سرية الامتحانات وكافة العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات، وتنفيذ نشرات الموانع والتأكيد على الالتزام بها على جميع أعضاء اللجان المشاركين فى أعمال الامتحانات بالمدارس، وذلك منعًا للوقوع تحت المساءلة القانونية.



كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2024، بلغ 76208 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، فيما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، لجنة للبنين بمدرسة السلام الابتدائية بشرق الفيوم، وأخرى للبنات بمدرسة التحرير الابتدائية بغرب الفيوم، وفي مدرسة النور للمكفوفين بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، لافتاً إلى تشكيل لجان بالمديرية لمتابعة الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

