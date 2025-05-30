فحص 1593 مواطنًا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:



نظمت مديرية صحة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية كفر أبو شهبة التابعة لمركز اهناسيا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1593 مواطنا في 9 تخصصات: "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، رمد، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 171 تحليل دم و طفيليات، و 7 حالات أشعة عادية.



كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات: "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.