ننشر أسماء وأماكن الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبدء تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية، حيث جرى تجهيز 471 ساحة رئيسية في المراكز والمدن استعدادا لصلاة العيد بزيادة 20 ساحة عن عيد الفطر، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية في المساجد والساحات ومراكز الشباب أبرزها إضافة ساحة جديدة بنادي بنها الرياضي لأداء صلاة العيد وفق توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتوسع في إقامة ساحات الصلاة.

من المقرر، أن تشهد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام 06:18 صباحًا في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات المعتمدة وعددها 471 ساحة.