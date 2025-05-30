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إصابة شابين بطلقات نارية خلال مشاجرة في قنا

06:02 م الجمعة 30 مايو 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شابان بطلق ناري، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بين عائلتين، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة شخصين بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ح.ج، يبلغ من العمر 21 عامًا، ود.ع، يبلغ من العمر 23 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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إصابة شابين بطلقات نارية مشاجرة بين عائلتين قنا قرية الحجيرات مديرية أمن قنا
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