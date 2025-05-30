عقارب تلدغ طفلين بواحة الخارجة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرض طفلان، اليوم الجمعة، لهجمات من عقارب، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين تعرضا للدغات عقارب سامة بمركز الخارجة.

وتبين تعرض حمدي محمد حمدي 11 عاما ومقيم حي القلقان بمدينة الخارجة للدغ عقرب، محمد يونس حسن 10 أعوام، ومقيم قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة للدغة عقرب؟

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وحقنهما بمصل العقارب ووضعهما تحت الملاحظة الطبية.

فيما أكدت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أنها وفرت كميات هائلة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد، بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة جدا في عددها داخل الوحدات الصحية القروية البالغ عددها 62 وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن بواقع 7 مستشفيات، بحيث أن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان الطريشة".

واتخذت وزارة الصحة، حزمة إجراءات تزامنا مع الموجة الحارة خاصة في المحافظات النائية، تمثلت في تجهيز غرف للاحتباس الحراري مع توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ونشر فرق للتوعية بمخاطر التعرض للدغات العقارب والثعابين وطرق الوقاية منها.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بعدة تكليفات لقطاع الصحة والجهات المعنية، تمثلت في تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية في الأماكن التي تتواجد بها العقارب والثعابين بكثرة، تنظيف البيوت والأماكن المحيطة بها للتخلص من الأماكن التي تُمكن من اختباء العقارب والثعابين كما جرى البدء في تنظيم حملات توعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع العقارب والثعابين، وأهمية الابتعاد عنها والإبلاغ الفوري عند رؤيتها.