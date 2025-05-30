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تحذير هام من تعليم المنوفية قبل امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

05:41 م الجمعة 30 مايو 2025

الدكتور محمد صلاح وكيل التعليم بالمنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

حذر الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، طلاب الصف الثالث الإعدادي، من إحضار الهاتف المحمول أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق غدًا السبت في كافة إدارات المحافظة.

وكشف صلاح عن صدور تعليمات باستبعاد أي تلميذ بحوزته موبايل أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، مُشيرًا إلى حرص مديرية التربية والتعليم التام على خروج الامتحانات بالصورة الجيدة التي تحقق النجاح والتفوق للطلاب.

ويستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بقرى ومدن محافظة المنوفية، لأداء امتحاني مادتي اللغة الإنجليزية والجبر غدًا السبت.

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